Victorie pentru libertate: Fostul ministru finlandez judecat penal pentru că a citat din Biblie a fost achitat

Toate acuzațiile împotriva parlamentarului finlandez Päivi Räsänen și a episcopului Pohjola au fost respinse în unanimitate, într-un proces de răsunet privind libertatea de exprimare. Fostul ministru finlandez de interne s-a confruntat cu trei acuzații de natură penală pentru că și-a împărtășit credința religioasă, inclusiv pe Twitter.

Un tribunal finlandez a confirmat dreptul la libertatea de exprimare, respingând toate acuzațiile împotriva deputatului finlandez Päivi Räsänen și a episcopului Juhana Pohjola. Într-o hotărâre pronunțată în unanimitate, instanța a concluzionat că „nu e de competența instanței districtuale să interpreteze conceptele biblice”. Procuratura a fost obligată să plătească peste 60.000 de euro cheltuieli de judecată și are la dispoziție șapte zile pentru a contesta hotărârea.

Fostul ministru de interne a fost acuzat de „discurs instigator la ură” pentru că și-a împărtășit opiniile religioase despre căsătorie și etică sexuală, într-un tweet din 2019, o dezbatere radio din 2019 și o broșură din 2004. Episcopul a fost acuzat pentru publicarea broșurii lui Räsänen în congregația sa în urmă cu peste 17 ani. Cazul lor a atras atenția presei internaționale în acest an, deoarece experții în drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea față de amenințarea pe care o reprezintă acest caz la adresa libertății de exprimare în Finlanda.

„Sunt foarte bucuroasă că instanța a recunoscut amenințarea la adresa libertății de exprimare și a decis în favoarea noastră. Simt că mi s-a luat o greutate de pe umeri după ce am fost achitată. Deși sunt bucuroasă că am această șansă de a susține libertatea de exprimare, sper că această hotărâre va ajuta ca alții să nu mai treacă prin aceleași greutăți”, a spus Päivi Räsänen după pronunțare.

Învățăturile creștine în instanță

Procesul de mare răsunet s-a bucurat de o atenție semnificativă, mai ales după ce acuzarea a atacat învățăturile creștine de bază și i-a interogat în instanță pe episcop și pe Räsänen cu privire la teologia lor. Procurorul a început prima zi a procesului argumentând că speța nu are legătură cu credința sau cu Biblia.

Apoi, a continuat citând versetele biblice din Vechiul Testament și să critice expresia „să iubești pe păcătos, dar să urăști păcatul”. În pledoaria finală, acuzarea a susținut că utilizarea cuvântului „păcat” poate fi „dăunătoare” și a cerut amenzi mari în cazul pronunțării verdictului de vinovăție.

Libertatea de exprimare învinge

Apărarea lui Räsänen, susținută de organizația de advocacy juridic ADF International, a declarat că pronunțarea vinovăției lui Räsänen ar afecta semnificativ libertatea de exprimare în Finlanda. Ceea ce a spus Räsänen, au susținut ei, a fost o expresie a învățăturii creștine.

Curtea a recunoscut că, deși unii pot obiecta la declarațiile lui Räsänen, „trebuie să existe un motiv social imperativ pentru a interfera și a restrânge libertatea de exprimare”. Curtea a concluzionat că nu există o astfel de justificare.

„Salutăm decizia Tribunalului Districtual Helsinki. Aceasta este o decizie importantă, care susține dreptul fundamental la libertatea de exprimare în Finlanda. Într-o societate liberă, toată lumea ar trebui să aibă voie să-și împărtășească convingerile fără teama de cenzură. Acesta este fundamentul oricărei societăți libere și democratice. Incriminarea discursului prin așa-zise legi despre „discurs instigator la ură” oprește o dezbatere publică importantă și reprezintă o amenințare gravă pentru democrațiile noastre”, a declarat Paul Coleman, autorul cărții „Censored: How European Hate Speech Laws are Threatening Freedom of Speech”.

Sprijin internațional pentru libertatea de exprimare

În ambele zile ale procesului (24 ianuarie și 14 februarie) în fața tribunalului din Helsinki s-a adunat o mare mulțime pentru a-și exprima sprijinul pentru politician și pentru episcop. În Ungaria, peste 3.000 de oameni s-au adunat în fața Ambasadei Finlandei la Budapesta pentru a demonstra împotriva acuzațiilor, înainte de a fi audiate pledoariile de încheiere.

Räsänen a primit scrisori de susținere de la multe confesiuni, inclusiv Consiliul Luteran Internațional cu episcopi și președinți ai Sinoadelor din întreaga lume, Alianța Evanghelică Europeană, bisericile catolice și penticostale din Lituania, reprezentanții evanghelic, catolic, baptist, penticostal, bisericile reformate și unitariene din România, precum și Biserica Evanghelică a Macedoniei, ONG-uri creștine din Letonia și alte persoane.

Mai mulți senatori americani au scris o scrisoare adresată lui Rashad Hussain, ambasadorul american pentru libertatea religioasă internațională, exprimându-și îngrijorarea cu privire la „îngrijorătoarea” trimite în instanță a lui Räsänen: „Suntem foarte îngrijorați că utilizarea legii finlandeze privind discursul instigator la ură echivalează cu o lege seculară a blasfemiei. Ar putea deschide ușa pentru incriminarea penală a altor creștini, musulmani, evrei și adepți ai altor credințe pentru că și-au declarat în mod public convingerile religioase”, se arată în scrisoare.

În ianuarie, parlamentarii britanici au depus o moțiune în Parlament, subliniind caracterul controversat al procesului și exprimând îngrijorări cu privire la „potențialele implicații ale acestui caz pentru alte țări”.

Proces pentru un mesaj pe Twitter

Investigațiile poliției împotriva lui Räsänen au început în iunie 2019. În calitate de membru activ al bisericii luterane finlandeze, ea se adresase conducerii bisericii sale pe Twitter, chestionând sponsorizarea oficială a evenimentului LGBT „Pride 2019”, însoțită de o imagine cu versete biblice din Epistola către Romani. În urma acestui tweet, au fost lansate investigații suplimentare împotriva lui Räsänen, ajungându-se la o broșură bisericească scrisă de ea în urmă cu aproape 20 de ani.

În ultimii doi ani, Räsänen a participat la mai multe interogatorii de lungă durată ale poliției despre convingerile ei creștine, inclusiv cerându-i-se frecvent de către poliție să explice înțelegerea ei asupra Bibliei.

În aprilie 2021, procurorul general al Finlandei a introdus trei acuzații penale împotriva lui Räsänen. Două dintre cele trei acuzații au venit în ciuda recomandărilor categorice ale poliției de a nu se începe urmărirea penală. De asemenea, declarațiile lui Räsänen nu au încălcat politicile Twitter sau ale radiodifuzorului național, motiv pentru care au rămas disponibile gratuit pe platformele lor. Tribunalul districtual din Helsinki a achitat-o pe Räsänen de toate acuzațiile.

Räsänen este deputat finlandez în Parlament din 1995. Între 2004-2015 a fost președinte al grupului creștin-democrat, iar între 2011-2015 a fost ministru de interne. În acest timp, ea a deținut și portofoliul pe probleme religioase în Finlanda.