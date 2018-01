VIDEO - Accident CUMPLIT: Cel puțin 25 de persoane au murit, după ce un autocar a căzut de la 100 de metri înălțime

Accidentul a avut loc pe un o șosea îngustă, cunoscută drept „Întorsura diavolului” din Pasamayo și considerată una dintre cele mai periculoase din toată țara.

sursa foto: metronews.ca

Pe de altă parte, BBC anunță că sunt peste 40 de morți. Potrivit publicației citate, în autocar se aflau aproximativ 50 de persoane și doar cinci au supraviețuit.

#BREAKING 25 dead after bus falls off seaside cliff in #Peru @Telemundo51 pic.twitter.com/gKPI9jFBiR