VIDEO - Incediu la un depozit de petrol de la granița Rusiei cu Ucraina. Locuitorii din zonă sunt evacuați

Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia), două persoane fiind rănite, conform Nexta.

Citându-l pe guvernatorul provinciei, Nexta anunţă că serviciile de urgenţă sunt la locul incidentului, iar locuitorii din zonă sunt evacuaţi.

Deocamdată nu se cunoaşte cauza incendiului.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz