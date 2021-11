VIDEO| Actorul şi militantul pentru mediu Leonardo DiCaprio se află la Glasgow pentru summitul COP26

Actorul şi militantul pentru mediu Leonardo DiCaprio se află la Glasgow pentru summitul privind schimbarea climatică COP26, informează marţi BBC.

Starul de la Hollywood, reprezentant al ONU pentru schimbările climatice, a fost văzut marţi la expoziţia Kew Carbon Garden, de la centrul principal de conferinţe.

DiCaprio a fost asaltat de jurnalişti, fani şi delegaţi la intrarea în clădire.

Luni, vedeta din "Titanic" a participat la Glasgow la un eveniment în marja COP26, pozând alături de producătorul de film Paul Goodenough, fondatorul organizaţiei caritabile Rewriting Extinction.

DiCaprio a donat milioane organizaţiilor de mediu şi a susţinut proiecte cum ar fi cele care produc pantofi de sport din materiale naturale.

De asemenea, el a descris-o pe militanta Greta Thunberg drept "o lideră a epocii noastre" când s-au întâlnit în 2019.

La premiile Oscar din 2016, actorul a ţinut un discurs în care a declarat că schimbările climatice sunt "cea mai urgentă ameninţare cu care se confruntă întreaga noastră specie".

Cu toate acestea, la acea vreme, un articol publicat pe site-ul Forbes sublinia că stilul luxos de viaţă al actorului face ca "amprenta lui de carbon să fie cu mult mai mare decât crede".

Actorul şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acest aspect în documentarul său din 2016 pentru National Geographic, "Before the Flood".

Starul a fost fotografiat recent zburând cu linii comerciale, nu cu avioane private, deşi nu se ştie cum a călătorit în Scoţia în această săptămână, potrivit Agerpres.ro.

Leonardo DiCaprio este cunoscut pentru filme de succes ca "The Revenant", "Once Upon A Time In Hollywood", "The Wolf of Wall Street", "Shutter Island", "Inception", "The Great Gatsby", "Blood Diamond" şi" Django Unchained".