Video| Ciprian Ciucu anunţă că se intenţionează amenajarea unui parc de la Valea Cascadelor până la bulevardul Doinea Cornea

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunţă că se intenţionează amenajarea unui parc de la Valea Cascadelor până la bulevardul Doinea Cornea.

"Deja noi facem între Plaza si Cora un parc, care va fi gata la anul pe vremea asta (...) cel mai mare parc care a fost făcut în sectorul 6 cel puţin de 30 de ani încoace, dar nu vreau să ne oprim aici. Vreau să continui discuţiile cu Ministerul Transporturilor şi CFR, astfel încât să venim pe modelul altor oraşe, cum ar fi Parisul sau New York-ul, care au convertit linii de cale ferată sau alte străzi în parcuri longitudinale", a spus Ciprian Ciucu, joi, la o dezbatere pe tema regenerării urbane.

El a amintit că are o viziune diferită faţă de cea a primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, privind strada Liniei, relatează Agerpres.ro.

"Primarul general susţine că ar trebui să facem un tren urban, eu susţin că nu ar trebui să facem un tren urban şi am şi argumente - la 200 de metri nord de strada Liniei se află bulevardul Iuliu Maniu, care are metrou, la 200 de metri sud avem bulevardul Timişoara, care are tramvai (...), am zis aşa - nu mă opun proiectului primarului general, dar vreau să văd şi eu un studiu de fezabilitate care să-mi arate că acea investiţie este fezabilă", a precizat Ciprian Ciucu.

În altă ordine de idei, edilul a subliniat că autoritatea locală intenţionează să facă din zona Lacului Morii "un punct de atracţie". El a anunţat că vineri va avea o întrevedere cu ministrul Mediului, Barna Tanczos şi cu reprezentanţi de la Apele Române, pentru a afla dacă autoritatea locală va putea folosi şi luciul apei pentru canotaj, eventual hidrobiciclete şi alte activităţi sportive.

"Vrem să refacem Cinematograful Giuleşti ca şi centrul cultural, zona din fata cinematografului, zona parcului (...) sunt în discuţii cu doamna Armand de prea mult timp deja să fie de acord să ne cedeze Cinematograful Giuleşti, pentru că el se află în proprietatea sectorului 1", a adăugat Ciprian Ciucu.