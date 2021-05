VIDEO A fost lansat trailerul filmului 'Venom 2', cu Tom Hardy şi Woody Harrelson în rolurile principale

Trailerul filmului „Venom: Let There Be Carnage”, cu Tom Hardy şi Woody Harrelson în distribuţie, a fost lansat luni.

În trailerul de două minute şi jumătate este prezentat şi noul răufăcător, Cletus Kasady (Woody Harrelson), criminal în serie, care supravieţuieşte injecţiei letale din închisoare ce îl transformă în Carnage. El şi Eddie Brock (Tom Hardy) se confruntă într-un duel al simbioţilor, potrivit news.ro.

Din distribuţie mai fac parte Michelle Williams, Reid Scott şi Naomie Harris.

Regizată de Andy Serkis, continuarea filmului din 2018 urmează să fie lansată exclusiv în cinematografe, pe 24 septembrie 2021.

Programată iniţial pentru octombrie 2020, premiera filmul a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei.

Scenariul este semnat de Kelly Marcel, după o poveste pe care a scris-o cu Tom Hardy. Filmul e produs de Marcel, Hardy, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal şi Hutch Parker. Marco Beltrami a compus muzica.

Primul „Venom”, regizat de Ruben Fleischer, a generat încasări de 855 de milioane de dolari la nivel global.