VIDEO șocant! A murit după ce a fost lovit cu patina în gât: se întâmplă la un meci de hochei

Sporticul în vârstă de 29 de ani din Minnesota juca pentru Nottingham Panthers într-un meci de Challenge Cup împotriva Sheffield Steelers, când a suferit o tăietură la gât în a doua repriză a jocului de la Sheffield’s Utilita Arena. Johnson a suferit o accidentare gravă la gât după ce s-a ciocnit cu un jucător de la Sheffield. Din imaginile video de la meci se vede cum sportivul sângerează, în timp ce este dus la marginea terenului.

„The Nottingham Panthers sunt cu adevărat devastați să anunțe că Adam Johnson a murit tragic în urma unui accident ciudat la meciul din Sheffield aseară”, a spus echipa duminică dimineață. „Panterele ar dori să transmită gândurile noastre și condoleanțe familiei lui Adam, partenerului său și tuturor prietenilor săi în acest moment extrem de dificil. Toți cei din club, inclusiv jucătorii, personalul, conducerea și proprietarul, au inima zdrobită la vestea morții lui Adam.”

Fanii au fost rugați să părăsească arena din Sheffield „din cauza unei urgențe medicale majore”, au postat Panthers pe rețelele de socializare sâmbătă. BBC Sport a raportat că 8.000 de spectatori au fost prezenți.

