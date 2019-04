Un accident grav a avut loc, miercuri, la Timișoara, la intersectia dintre Calea Bogdăneștilor și Bulevardul Cetății.

Vatmanul unui tramvai a coborat din cabina fără a actiona frana de mână, din cauza unei pene de curent. Când curentul a revenit, vehiculul a plecat fără ca vatmanul să mai poată urca.

În drumul său, au fost acroșate două mașini, oprindu-se înainte de un viraj într-un alt tramvai.

Mai multe persoane ar fi fost rănite.