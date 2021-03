VIDEO - Actrița Jessica Walter a murit la vârsta de 80 de ani: a jucat în 'Arrested Development' şi 'Archer'

Actriţa Jessica Walter, care a jucat în "Arrested Development" şi "Archer", a murit la vârsta de 80 de ani, a anunţat familia sa, potrivit NBC, informează News.ro.

"Cu inima frântă confirm decesul prea iubitei mele mame Jessica", a declarat fiica sa Brooke Bowman.

"Un actor muncitor timp de şase decenii, cea mai mare plăcere a ei a fost să aducă bucurie altora prin poveştile spune atât pe ecran, cât şi în afara lui. În timp ce moştenirea ei va trăi în continuare prin activitatea ei, va fi amintită de mulţi pentru inteligenţa ei, pentru clasă şi pentru bucuria ei de a trăi".

Fanii mai tineri o cunosc mai bine pentru rolul Lucille Bluth din sitcomul de succes "Arrested Development". Pentru acest rol, Walter a primit o nominalizare la premiul Emmy în 2005 pentru interpretare remarcabilă a unui rol secundar într-o comedie.

În "Play Misty for Me" (1971) de Clint Eastwood a jucat rolul Evelyn, o femeie cu care DJ-ul lui Eastwood are o scurtă aventură.

A mai primit nominalizări la Emmy în 1975 pentru cea mai bună actriţă principală într-o mini serie, pentru rolul din "Amy Pretiss", pentru o apariţie în 1977 în "The Streets of San Francisco", şi pentru interpretarea rolului secundar din drama "Trapper John, M.D." - 1980.

Walters a debutat în filmul lui Robert Rossen "Lilith" (1964). În ultimii ani, a apărut regulat în seriale de televiziune: "Retired at 35" în 2011-12, în "Jennifer Falls" din 2014. În 2008-09, ea a interpretat-o pe actriţa alcoolică Tabitha în reboot-ul "90210".