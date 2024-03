VIDEO | Alertă la un spital din Germania: Poliția a înconjurat clădirea, după ce o femeie în vârstă de 65 de ani s-a baricadat într-o cameră

Polițiștii au fost chemați la spitalul Luisenhospital din Aachen în urma unor informații privind o posibilă situație de "ostatici". Poliția din oraș a declarat acum că o femeie în vârstă de 65 de ani "s-a baricadat" în interiorul uneia dintre camerele clinicii, înainte ca personalul să observe că din locul în care se afla aceasta ieșea fum, conform CNN.

Vehicule de urgență ale pompierilor sunt parcate în fața unui spital din Aachen

Poliția a înconjurat un spital din Germania, după ce o femeie s-a baricadat într-o cameră. Polițiștii au fost chemați la spitalul Luisenhospital din Aachen, în urma unor informații privind o potențială situație de "luare de ostatici". Poliția din oraș a declarat acum că o femeie în vârstă de 65 de ani "s-a baricadat" în interiorul uneia dintre camerele clinicii, înainte ca personalul să observe că din locul în care se afla aceasta ieșea fum.

Un amplu dispozitiv de poliție a rămas luni seara în zona din jurul spitalului. Se înțelege că pacienții din camerele din jur au fost evacuați din clădire, fără a fi raportate răniți până la ora redactării acestui articol.

Zona din jurul spitalului din oraș a fost înconjurată de "polițiști puternic înarmați, cu căști, veste de protecție și mitraliere", ca răspuns la informațiile privind prezența unei femei "înarmate" la fața locului, relatează publicația germană Bild. Într-o declarație publicată luni seară, poliția din Aachen a declarat "Conform informațiilor actuale, o femeie (65 de ani) a intrat în spital după-amiază.

"La scurt timp după aceea, angajații au observat că în apropierea femeii s-a format fum. Femeia de 65 de ani s-a baricadat acum într-o cameră. Camerele din jur au fost evacuate. Forțele speciale se află la fața locului".

Luisenhospital este o clinică cu 378 de paturi și 12 departamente specializate. Spitalul are în jur de 1.600 de angajați.

