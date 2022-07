Video | Bărbatul care a împușcat mai mulți oameni într-un mall din Copenhaga a fost reținut

Presupusul autor al atacului armat din Copenhaga a fost imobilizat şi arestat, au anunţat duminică seară autorităţile daneze, îndemnând cetăţenii să evite zona în care a avut loc incidentul.

"O persoană a fost arestată în legătură cu atacul comis în centrul comercial. Am mobilizat mulţi agenţi de poliţie în zona atacului şi urmărim atent situaţia", a comunicat Poliţia din Danemarca, prin Twitter, potrivit Mediafax.

Mai multe persoane au fost ucise sau rănite după ce un individ a deschis focul în Centrul comercial Field's, situat în zona Amager din Copenhaga.

Autorităţile încearcă să afle motivul atacului armat.

