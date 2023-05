VIDEO Coliziune frontală între un autobuz și un camion: 17 morți și 29 de răniți în Egipt în urma accidentului

Accidentul a avut loc miercuri pe autostrada Assuit-Kharga, la aproximativ 400 km sud-vest de Cairo, în provincia New Valley, care are o graniță lungă cu Libia, au declarat surse medicale și de securitate.

Douăzeci și șase de ambulanțe au fost trimise la fața locului pentru a-i transporta pe răniți la spitale, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

Conducerea imprudentă, regulile de circulație permisive și condițiile rutiere proaste provoacă multe accidente rutiere în Egipt.

Accidentele rutiere s-au soldat cu 7.101 morți în Egipt în 2021, o creștere de 15,2% față de 2020, a declarat agenția de statistică CAPMAS într-un raport de anul trecut.

