Video Cristiano Ronaldo face show în campionatul Saudit. Portughezul a marcat un hattrick în meciul cu Al-Wehda

Starul portughez este acum la doar două goluri distanţă de recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un singur sezon în campionatul saudit.

Echipa portughezului este lider în clasament, cu 43 de puncte, în timp ce Damac este pe 7, cu 22 de puncte.

Things that we definitely adore to see ???????? pic.twitter.com/gjiuzpf1A0