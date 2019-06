VIDEO Cum am văzut din peluză intervenția Jandarmilor la meciul Universității Cluj cu Sibiul – OPINIE

În acest articol spun doar ce am văzut eu cu ochii mei la meciul U Cluj – FC Hermannstadt Sibiu. O spun după ce am văzut partida din peluza Cluj Arena și din ce am apucat să surprind pe telefonul mobil.

Cum aș descrie intervenția jandarmilor? Haotică! Cred cu tărie că doar o minune a fost ca situația să nu fie și mai gravă!

Să încep!

Până în momentul în care un suporter a intrat pe teren fanii Universității din peluză se comportau absolut exemplar: cântau, aplaudau și își susțineau echipa.

Fluierăturile și huiduielile împotriva forțelor de ordine au început când fanul intrat pe teren a fost lovit de cei care l-au prins, el fiind în brațele lor deja.

Ulterior, câțiva fani au intrat pe teren și apoi au intervenit jandarmii (asta se vedea de la peluză, inelul doi, unde mă aflam eu).

Nu mi-am dat seama din punctul în care eram când a fost lovit jandarmul cu scaunul, dar am observat că au început să vină jandarmii către tribună. Tot mai mulți! De aici a început haosul! Lumea din peluză a făcut un gest firesc: a început să fugă! Asta am făcut și eu.

Mulți dintre suporteri s-au bulucit să coboare și să fugă, iar când au ajuns pe culoar au tras o gură puternică de gaze lacrimogene în piept. Așa am pățit și eu când am coborât de la inelul doi.

Un alt pericol pentru oamenii de bună credință, pașnici, care încercau să scape de gazele date de jandarmi au fost ieșirile. În zăpăceala generală fanii se călcau în picioare la ieșirile de la scări, mult prea mici pentru a face față unui număr atât de mare de persoane... (la meci au fost peste 20.000 de oameni).

O mare parte dintre suporteri de pe inelul unu aveau lacrimi pe față și tușeau puternic. Lacrimi și nervi!

Pe când am crezut că am scăpat, au încept să fugă către zona în care eram retras un grup de fani (fie fugeau de jandarmi, fie fugeau de gaze). Mi-am dat seama ce se întâmplă și am rupt-o la fugă și eu până la poarta de ieșire. Am așteptat să văd ce urmează și un număr de aproximativ cinci jandarmi s-au oprit și ei acolo, către ieșire...

Între timp, fanii Universității Cluj continuau să coboare de la inelul doi. Nu erau nervoși, ci foarte nervoși! Erau supărați de faptul că jandarmii au dat cu gaze lacrimogene în zone din peluză unde erau fani pașnici. Mulți suporteri erau cu copii la meci!

Momentul foarte tensionat, la un pas să iasă o bătaie generală, a fost când – nu mi-am explicat logic de ce – au mai rămas la această ieșire trei jandarmi din cinci, iar fanii Universității erau tot mai mulți și le cereau socoteală pentru gazele inhalate de cei mici / femei (vezi video). Doar un pas a fost ca acolo, la ieșire, nu să iasă o bătaie generală: noroc că fanii U Cluj se încurajau și se calmau între ei să nu se ia la bătaie cu cei trei jandarmi rămași să-i păzească (jandarmii erau total descoperiți și depășiți numeric; oare așa se obișnuiește în cadrul Jandarmeriei? Trimiți trei jandarmi în fața unor sute de suporteri gazați și nervoși?)

Și din acest motiv spun că intervenția jandarmilor a fost una haotică: a creat panică printre fani, iar asta am văzut la ieșirile de pe stadion când se călcau în picioare; pe de altă parte, am văzut momentul în care au mai rămas doar trei dintre jandarmi să-i „păzească”/escorteze pe fani la ieșire.