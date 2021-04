VIDEO - Diana Șoșoacă a dezvăluit ce a vorbit la telefon cu Vlad Voiculescu când a luat foc Spitalul Balș: 'Mi-a răspuns râzând'

Senatoarea Diana Șoșoacă a vorbit joi, în emisiunea Legile puterii de la Realitatea Plus, despre neregulile din perioada pandemiei. Senatoarea susține că ar fi vorbit la telefon cu fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, atunci când a luat foc spitalul Balș.

„A fost o luptă de un an pe care am purtat-o cu ceilalți avocați și cu oamenii din stradă. Ordinul (n.r.: care vizează înmormântarea persoanelor decedate din cauza Covid-19) s-a schimbat când a început și presa, în sfârșit, să vocifereze. A fost un miting la Buzău. Am ajuns târziu, aproape se terminase, și am arătat acel sac. L-am luat de la o firmă de pompe funebre. Eu sunt rezistentă, mă duceam cu mama la IML. Am arătat acel sac și se vedea că are mânere. Apoi ni s-au transmis poze de la spitalul din Arad, oamenii erau aruncați pe jos.

În următoarele două zile s-a schimbat acel ordin și au început să spună ”nu știu”. Când ești ministru, primul lucru te interesezi ce în e subordinea ta, dacă respectă legea, demnitatea, onoarea”, a spus Șoșoacă, la Realitatea TV.

Șoșoacă spune că a vorbit la telefon cu Vlad Voiculescu.

”Îi ceream mereu domnului Vald Voiculescu demisia. Am și vorbit de vreo două ori la telefon. Când Balșul a luat foc, dânsul mi-a răspuns râzând. Mi-a raspuns ”ce, sunt de vină eu?”, a mai spus Șoșoacă.