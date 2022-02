VIDEO - Episod spumos în Parlament: Pe Sorin Lavric l-a bușit râsul când a spus că AUR este partid pro-european

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit, miercuri, într-o şedinţă solemnă, dedicată aniversării a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Senatorul AUR Sorin Lavric a spus că formațiunea sa este pro-europeană, afirmație care a provocat instantaneu hohote de râs în sală. Chiar și pe Lavric l-a bușit râsul.

„Va descriu viziunea AUR privind locul Romaniei in UE. A devenit un laitmotiv sa se spuna despre noi ca sunt eurosceptici, antioccidentali, ca vrem iesirea din UE si ca am fi rusofili si putinisti. AUR este un partid proeuropean in mod raspicat”, a zis senatorul AUR, de la tribuna plenului reunit, moment în care parlamentarii prezenți au izbucnit în râs. Inclusiv Lavric a râs.

„Lasati-ma sa argumentez”, le-a spus el parlamentarilor.

Senatorul a afirmat apoi că AUR este pentru o Uniune Europeană a statelor creștine și suverane, nu pentru o Uniune Europeană ca stat suprafederal.

„Suntem devotati valorilor europene, nici nu ne trece prin cap sa fim adeptii Roexit, si nu putem fi putinisti pentru ca suntem in tabara NATO, nici vorba de a privi cu simpatie catre Rusia. Da, locul Romaniei este in UE, dar cand spunem UE ne gandim la un club de natiuni crestine si state suverane. Europa se va duce de-a berbeleacul fara valori crestine si natiuni suverane. Cele 12 stele de pe steagul UE se refera la apostoli si la cununa Maicii Domnului, fondatorii UE au fost catolici si credeau ca religia va fi liantul UE”, a exlicat Sorin Lavric.