VIDEO Fost șef în spionajul românesc: Abaterile serviciilor de informații sunt încurajate de puterea executivă

Fostul șef SIE Silviu Predoiu a declarat marți seară, la Antena 3, că eventuale abateri săvârșite de serviciile de informații au loc „încurajate explicit sau implicit de puterea executivă” și a făcut aluzie la interceptările realizate de SRI în unele dosare penale.

Potrivit unei investigaţii publicate duminică de un consorţiu format din 17 media internaţionale, un software intitulat 'Pegasus', dezvoltat de o companie israeliană, ar fi permis spionarea a cel puţin 180 de jurnalişti, 600 de oameni politici, 85 de militanţi pentru drepturile omului şi 65 de şefi de companii. Programul spion Pegasus, introdus într-un smartphone, oferă atacatorului acces complet la mesajele dispozitivului, e-mailuri, microfon, cameră, apeluri şi contacte ale proprietarului dispozitivului.

În acest context, Silviu Predoiu a fost întrebat dacă s-ar putea întâmpla și în România așa ceva. Fără să vorbească explicit despre SRI, CSAT, DNA și interceptări, Predoiu s-a referit evaziv la decizia CCR din 2016 care a consfințit că SRI nu mai poate face interceptări în dosare penale pentru că nu este organ de urmărire penală. SRI efectua înregistrările invocând o hotărâre CSAT.

Moderator: Aș vrea să vă întreb dacă în statul român, pentru că s-a tot discutat în acești ani, despre posibile interceptări realizate ilegal, dacă s-ar întâmpla ceea ce s-a întâmplat în alte state, dacă există vreun mecanism de control, de verificare, a acestor structuri, care să descopere dacă se comit astfel de încălcări ale legii în România?

Silviu Predoiu: Din punct de vedere tehnic, da, este posibil sa se intample (...) nu cred că vor exista tehnologii care să asigure securitate totală. Din punct de vedere legal, ar fi nerealist sa spunem ca nu se poate intampla si in Romania, mai ales ca avem si niste precedente, toate umbrele aruncate de dezbaterea pe statul paralel, pe depasirea competentelor de o serie de structuri si asa mai departe. Lucrurile acestea se pot intampla in lipsa intelegerii corecte si a aplicarii responsabile a mecanismelor de checks-and-balances in stat. Vreau sa va asigur ca nu exista abateri de acest gen facute de servicii doar de dragul activitatii. Ele au loc, daca au loc, incurajate explicit sau implicit de puterea Executiva si permise de lipsa de fermitate sau absenta totala a controlului exercitate de puterea legislativa.

Moderator: Ceea ce spuneti este grav. Adica daca exista, ele vin la solicitarea puterii executive. Aveti cunostinta de astfel de solicitari?

Silviu Predoiu: Stiti, a fost o dezbatere intreaga legata de implicarea unei structuri in Romania in anumite activitati. Ei au invocat un protocol luat in cel mai inalt for al tarii, care ulterior a fost infirmat. La acest gen de activitati ma refer.