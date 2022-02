VIDEO Fostul edil al Sectorului 5 este nelămurit cine `l-a turnat`în cel mai nou dosar DNA - Nu respinge ideea ca Piedone să-l fi dat pe mâna Direcției

Fostul edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie, spune că nu cunoaște la nivel de detaliu cine ar fi denunțătorii și martorii forte ai procurorilor DNA în cel mai recent dosar de mare corupție, în care a și fost reținut, iar apoi eliberat, dar nici nu respinge posibilitatea ca cel puțin unul dintre aceștia să fie Cristian Popescu Piedone.

Prezent la Curtea de Apel București, în dosarul de mare corupție în care a fost deja condamnat pe fond la 11 ani și opt luni de închisoare cu executare, pentru abuz, spălare de bani și alte fapte de corupție, fostul edil a vorbit pentru STIRIPESURSE despre acest nou dosar al anchetatorilor DNA.

„Eu nu am cunoștință. Am văzut în presă, la mai multe televiziuni că ar fi și el. Că ar fi domnul Florea. Eu nu știu....nu am o informație exactă”, a explicat fostul edil.

Întrebat încă o dată el a spus că în primul său dosar ar fi existat un denunțător ascuns. „Denunțătorii sunt ca mama Omida. ... Știu eu că a făcut, că...spun ei. Eu nu știu cine. ...Cred că justiția trebuie să fie foarte clară. Există, o dovadă, un flagrant, există ceva , atunci omul ăla trebuie să facă pușcărie.

Doar pe ideea că există mama Omida, tata Omida, doar pe ideea asta că ofi Piedone, sau că o fi doamna asta care a spus tot felul de baliverne, vedeți vreun denunțător curat?

Vedeți vreun denunțător curat? Fac denunțuri cei cu 20 30 de milioane evaziune. Se lamentează că au dat jumate din ei nu știu unde”, a nuanțat Vanghelie.

El a explicat și de ce una dintre acuzațiile DNA se referă la pretinse firme interpuse pe lanțul de achiziții al Economat Sector 5. Fostul edil s-a scuzat spunând că el nu putea controla semnăturile a numeroși funcționari aflați pe circuitul documentației de achiziție.

„Într oformulă în care eu sunt bănuit că pe semnăturile unor primari și pe formulele de achiziție a unor produse se imaginează că eu am vorbit și făcut... Acest lucru, achizițiile, se puteau face doar în structura primăriei. ... Dacă exista vreo dovadă clară eu astăzi nu mai eram liber...”, a conchis fostul edil.

Referitor la ceasurile de lux și lipsa lor de la mâna fostului edil în ultima perioadă acesta a explicat scurt: „Mi le-a ridicat DNA atunci, în primul dosar. Dacă Dumnezeu va vrea le voi primi inapoi”.

Referitor la restituirea ceasurilor de lux primite de Mircea Geoană de la fostul edil acesta a spus: am întrebat atunci la instanță pe domnul Geoană dacă s-a încercat să i se inducă vreo idee, prin soție, fie prin avucat, căutând să i se spună că aș fi putut să îi fac eu vreun denunț.

Eu am explicat clar și la instanță. În declarația de avere existau ceasurile primite cadou de domnul Geoană”, a mai explicat fostul edil.

La termenul de marți al procesului său de mare corupție aflat pe rol instanța a amânat începerea judecării apelrilor petr 10 martie după ce unul dintre avocați a anunțat la termen că are probleme de sănătate și nu poate asigura apărarea clientului său.

Fostul edil Marian Vanghelie, ridicat recent de anchetatorii DNA, dar eliberat imediat de un judecător de la Tribunalul București, revine în sala de judecată, în dosarul în care a fost condamnat pe fond la 11 ani și opt luni de închisoare cu executare.

Citește și: Cum s-a SCUZAT `ȘEFU`` și `BOSSU``Claudiu Manda în fața anchetatorilor DNA

Curtea de Apel București reia, marți, judecarea apelurilor DNA și ale celor condamnați în dosarul în care fostul edil este judecat pentru fapte de mare corupție privind comisioane ilegale de zeci de milioane de euro încasate de acesta de la un om de afaceri.

Pentru acești bani fostul edil trebuia doar să își exercite atribuțiile prevăzute de fișa postului, conform anchetatorilor DNA.

Apelurile sunt la al treilea termen de judecată, la ultimul termen instanța fiind nevoită să amâne pe fondul neîntrunirii completului de judecată.

Client fidel DNA...

Deși era judecat pentru fapte de mare corupție încă din anul 2015, fostul edil a continuat comiterea acestora, chiar în perioadele în care se prezenta la instanță în primul dosar penal.

Citește și: AUTODETONAREA primarului din Bratovoești îl BAGĂ în CORZI pe Claudiu Manda

„La finele anului 2018, suspectul Vanghelie Marian Daniel – la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local sector 5, suspectul Petre Marian Leonard – la data faptelor directorul general al S.C. Economat sector 5 S.R.L. și un om de afaceri, ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și alte persoane (administratori ai unor societăți comerciale), și care ar fi avut ca scop obținerea de foloase de către firmele controlate de Vanghelie Marian Daniel și implicit de persoanele care au sprijinit grupul, prin prejudicierea bugetului S.C. Economat Sector 5 S.R.L (unde acționar majoritar este Consiliul Local sector 5)”, arată anchetatorii DNA, care arată că până la acest moment al anchetei prejudiciul produs ar fi de aproape 60 de milioane de euro.

Fișă de dosar

În 7 iulie 2015, DNA, condus la acea vreme de Laura Codruța Kovesi, l-a deferit justiției pe Marian Vanghelie, arestat preventiv la acel moment, pentru nouă fapte de luare de mită, nouă de abuz în serviciu și șapte de spălare de bani.

Alături de acesta sunt judecați și:

NICULAE MIRCEA-SORIN, asociat și administrator al mai multor societăți comerciale, la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut:

- șapte infracțiuni de complicitate la luare de mită,

- șapte infracțiuni de spălare de bani,

Citește și: Clișeele' europarlamentarului Manda, DEMONTATE FIR CU FIR de DNA - Celelalte INTERCEPTĂRI arată...



CIOCAN SORIN-ȘTEFAN, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de spălare de bani,



CIOCAN LAURA, director al SC Economat Sector 5 S.R.L, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de:

- complicitate la luare de mită,

- spălare de bani,



și în stare de libertate a inculpatului DUMITRU MARIN, în sarcina căruia s-au reținut opt infracțiuni de dare de mită.

În dosar Direcția a notat că în perioada 2006 – 2014, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, în calitate de primar al Sectorului 5 din București, ajutat de inculpatul Niculae Mircea-Sorin și parțial de inculpata Ciocan Laura, a solicitat și primit de la inculpatul Dumitru Marin foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un „comision” de 20% din încasări).

Aceste foloase au fost pretinse și primite de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel pentru a-și exercita atribuțiile de serviciu atât în vederea atribuirii de către Primăria Sectorului 5 și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achiziții publice firmelor controlate de omul de afaceri cât și pentru a dispune efectuarea plății lucrărilor aferente acestor contracte (valoarea totală a acestor contracte este de aproximativ 738.019.000 de lei).

Șpaga primarului....

Concret, foloasele necuvenite solicitate și primite de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel de la inculpatul Dumitru Marin au constat, în principal, în:

Citește și: Situație GRAVĂ într-un dosar CLASAT al DNA cu `PROTAGONISTĂ` de LUX - 1,45 milioane euro RISCĂ..

1) predarea de sume de bani lichizi,

2) încheierea și executarea unor contracte, nejustificate din punct de vedere economic, cu societăți comerciale controlate de către inculpatul Vanghelie Marian-Daniel ori în legătură cu care acesta avea un interes personal,

3) cedarea părților sociale și, implicit, a patrimoniului – unei societăți comerciale către persoane indicate de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel,

4) transferul dreptului de proprietate asupra a două vile către o persoană indicată de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel,

5) achitarea cheltuielilor prilejuite de campaniile electorale,

6) oferirea de bunuri de valoare (ceasuri);

7) încheierea de contracte de sponsorizare cu Primăria Sectorului 5 București, în vederea susținerii financiare a organizării unor manifestări publice aducătoare de capital electoral pentru inculpatul Vanghelie Marian-Daniel,

8) achitarea de sume de bani unor persoane care au întocmit liste cu semnături pentru susținerea unei candidaturi la alegerile europarlamentare,

9) suportarea costurilor unor lucrări de renovare la obiective indicate de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel,

10) suportarea costurilor de renovare ale unor magazine aparținând unei societăți comerciale, controlată de inculpatul Vanghelie Marian-Daniel,

11) achitarea costurilor aferente unor petreceri private.

În vederea atribuirii acestor contracte și pentru a facilita efectuarea plăților aferente acestora, inculpatul Vanghelie Marian-Daniel fie nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, fie și le-a îndeplinit în mod defectuos, vătămând drepturile patrimoniale ale Sectorului 5 din București (vătămare constând în cheltuirea în mod nejustificat a resurselor bănești aflate la dispoziția unității administrativ-teritoriale).

Citește și: PEDEAPSĂ DURĂ cerută de procurorii DNA în cazul ex-secretarului de stat Mihnea Costoiu

Astfel, pentru ca societățile comerciale controlate de către inculpatul Dumitru Marin să dispună de resursele bănești necesare asigurării foloaselor patrimoniale necuvenite solicitate de către inculpatul Vanghelie Marian-Daniel, contractele de achiziții publice au fost încheiate la prețuri mult superioare față de valoarea reală a serviciilor prestate.

În acest fel, costurile reale de execuție a lucrărilor, și implicit valoarea efectivă a acestor lucrări, au fost de cel mult 60% din valoarea contractelor.

Ca atare, prejudiciul total cauzat bugetului Sectorului 5 prin activitatea infracțională a inculpatului Vanghelie Marian-Daniel este de 295.207.000 de lei.

În aceeași perioadă, o parte considerabilă din sumele de bani și din celelalte foloase patrimoniale necuvenite primite drept mită au fost supuse unor ample operațiuni de spălare de bani, prin circuite financiare fictive, desfășurate de inculpații Vanghelie Marian-Daniel, Niculae Mircea-Sorin, Ciocan Laura și Ciocan Sorin-Ștefan, având rolul de a disimula produsele, obiect al infracțiunilor.



Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de inculpatul Murgoci Adrian într-un dosar separat, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la luare de mită și spălare de bani.



În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Citește și: `Băiat deștept` din Energie RUPE TĂCEREA după 10 ani - `O vedeam pe doamna Udrea..



Până în acest moment, Consiliul Local al sectorului 5 nu s-a constituit parte civilă pentru prejudiciul cauzat.



În cauză procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Parchetului de pe lângă Tribunalul București și a Grupului de Lucru pentru Combaterea și Documentarea Infracțiunilor de Evaziune Fiscală și Spălarea Banilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.