VIDEO/ Fotbaliștii iranieini, alături de mișcările de protest - Gestul făcut la partida cu Senegal

Jucătorii din naţionala Iranului şi-au arătat susţinerea faţă de mişcarea de protest din ţara lor ţinându-şi gecile pe ei la intonarea imnului la meciul amical de marţi cu Senegal, scor 1-1, potrivit news.ro.

La partida din Austria, iranienii nu şi-au dat jos înainte de intonarea imnului gecile de culoare neagră, pe care nu se afla niciun simbol al Iranului, şi s-au ţinut unii de alţi, uniţi în timpul imnului.

Sardar Azmoun, star al naţionalei Iranului, legitimat la Bayer Leverkusen, a postat pe Instagram, în Stories, câteva mesaje de susţinere a protestelor. “Cea mai mare pedeapsă pentru mine ar fi să fiu exclus din echipa naţională, ceea ce este un mic preţ de plătit pentru chiar şi pentru o singură şuviţă a unei femei iraniene”, a notat jucătorul.

Protestele în Iran au fost declanşate la 16 septembrie, când Mahsa Amini, o tânără în vârstă de 22 de ani, a murit în spital, la trei zile după ce a fost arestată la Teheran pentru încălcarea unui cod vestimentar strict pentru femeile din Republica Islamică Iran, care trebuie să îşi acopere părul în public. Potrivit unui raport care include demonstranţi şi forţele de securitate publicat de agenţia de presă iraniană Fars, aproximativ 60 de persoane au fost ucise de la începutul mişcării de protest.

Mişcarea de protest s-a extins în mai multe oraşe iraniene, iar unii manifestanţi au lansat sloganuri antiguvernamentale. Peste 1.200 de protestatari, inclusiv femei, au fost arestaţi din data de 16 septembrie.

#Iran players weared black jackets, during the I.R. anthem before the game with Senegal, covering the I.R. kits

