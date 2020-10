VIDEO - Gabriela Firea: Îmi pare foarte rău de Marian Oprișan, dar vrem să schimbăm în bine imaginea PSD

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat miercuri, legat de faptul că Marian Oprișan nu este dorit de conducerea centrala pe lista la parlamentare, că social-democratul trebuie să inteleaga ca trebuie schimbata imaginea formatiunii.

„A fost un vot in Comitetul Politic National. Este absolut normal ca o conducere care raspunde in fata partidului si a simpatizantilor si in fata cetatenilor sa ia cele mai bune decizii la nivel poltitic pentru toate organizatiile. Si daca acolo au fost anumite probleme si conducerea a decis o schimbare in bine la Vrancea. Imi pare foarte rau de dl Oprisan, de situatia in care se afla, dar trebie sa intelega faptul ca deciziile care se iau la nivelul partidului sunt din dorinta de a schimba in bine imaginea formatiunii politice pentru ca oamenii isi spun sperantele in noi si trebuie sa tinem cont de semnalele care ni se trag din partea societatii civile, a cetatenilor. La nivel uman sunt abssolut convinsa ca dl Ciolacu, Stanescu, Grindeanu, Dincu, nu au absolut nimic impotriva dl Oprisan, dar politic decizia a fost luata”, a spus Gabriela Firea.