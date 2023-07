Video - Imagini inedite cu Joe Biden: a fost surprins la plajă, în apropierea conacului său de 3 milioane de dolari

Președintele și familia sa s-au relaxat sub un șezlong, sub privirile vigilente ale detașamentului lor de la Secret Service.

Ceilalți participanți la plajă au părut să nu acorde prea multă atenție anturajului prezidențial și au continuat să se bucure de ziua însorită.

Joe Biden și Jill Biden locuiesc într-un conac cumpărat în anul 2017 cu 2,74 milioane de dolari, dar care acum valorează mult peste 3 milioane de dolari.

Când soții Biden au cumpărat conacul din Delaware, Joe Biden a spus că a fost punctul culminant al unui vis de o viață.

Reședința sa principală de-a lungul vieții a fost în Wilmington, Delaware, la 160 de kilometri distanță.

'De-a lungul carierei noastre, Jill și cu mine am visat să putem cumpăra o casă lângă plajă, unde să putem aduce întreaga familie', a declarat Biden, care avea 74 de ani când a cumpărat-o.

”Ne simțim foarte norocoși că acum putem face acest lucru posibil și abia așteptăm să petrecem timp cu familia noastră”.

Casa de pe plajă are șase dormitoare și diverse spații de divertisment în aer liber și în interior, cu pridvoare mari orientate spre vest și spre est, cu vedere la Atlantic.

De asemenea, se mândrește cu un patio în curtea din spate și o stație de grătar, precum și cu o sufragerie mare deschisă spre bucătărie, arată fotografiile de la o listă anterioară.

Joe #Biden relaxing at the beach in #Delaware.



pic.twitter.com/MAR0fkqnA8