VIDEO În plin război cu Iranul, Israelul a ucis un comandat de top din gruparea Hezbollah: atac fulger cu drone

Trei persoane au fost rănite ușor în atacul cu dronă Hezbollah, potrivit articolelor presei și autorităților locale.

Forțele de Apărare Israelului au declarat că cele două drone încărcate cu explozivi au lovit zone din apropierea comunității de nord Beit Hillel.

Hezbollah a susținut anterior că a vizat o baterie Iron Dome în zonă. Gruparea a făcut afirmații similare în ultimele luni, care au fost respinse de către IDF. IDF a spus că investighează de ce nu au sunat sirenele în timpul atacului.

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare au pretins să arate una dintre drone zburând peste Galilee Panhandle.

La scurt timp după atacul cu drone, presa libaneză a scris că a existat un mort într-o lovitură cu dronă israeliană asupra unei mașini în orașul Ain Baal, lângă Tir, la aproximativ 15 kilometri de granița cu Israel.

IDF a confirmat ulterior că a efectuat atacul, spunând că l-a vizat și l-a ucis pe comandantul regiunii de coastă a Hezbollah.

Ismail Yousef Baz, al cărui grad este echivalent cu cel al unui comandant de brigadă, a fost „un oficial înalt și veteran în aripa militară a Hezbollah”, deținând mai multe funcții, ultimul fiind comandant al regiunii de coastă, a spus armata. „Ca parte a funcției sale, el a fost implicat în avansarea și planificarea lansărilor de rachete și rachete antitanc către statul Israel din zona de coastă din Liban”, se arată în comunicat.

„În timpul războiului, el a organizat și planificat o serie de atacuri teroriste împotriva Israelului”, a adăugat IDF.

Hezbollah a anunțat moartea lui Baz, spunând că a fost ucis „pe drumul către Ierusalim”, termenul său pentru agenții uciși în atacurile israeliene. Grupul nu a catalogat poziția sa ca fiind „comandant”.

Baz a fost al șaselea ofițer Hezbollah cu un grad echivalent cu un comandant de brigadă care a fost ucis de Israel în ultimele luni, potrivit IDF. Armata a spus că peste 30 de comandanți Hezbollah au fost uciși în loviturile sale din ultimele șase luni.

