VIDEO - Încă un incident marca Boeing: Un avion care a aparținut TAROM a ratat decolarea la Dakar

Avionul, un Boeing 737-300, cu 78 de pasageri la bord, a depăşit violent pista în timpul decolării de pe aeroportul internaţional Blaise Diagne din Dakar, Senegal.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, aeronava a aparținut TAROM până acum câteva luni. Mai mult, unul dintr ecopiloți, grav român, este român.

Într-un comunicat de presă, autorităţile locale au anunţat că unsprezece persoane au fost rănite. Patru dintre acestea se află în stare gravă.

Într-o înregistrare video postată pe reţelele sociale, fuselajul Boeing-ului aparţinând companiei aeriene senegaleze TransAir pare să fie grav avariat.

Conducerea aeroportului Blaise Diagne a anunţat că a fost deschisă o anchetă pentru a determina cauzele accidentului.

"Redeschiderea aeroportului este aşteptată în următoarele ore", a adăugat conducerea aeroportului.

Miercuri, un avion aparţinând producătorului american a fost nevoit să aterizeze la Istanbul fără roţile din faţă, după ce trenul de aterizare nu s-a deschis. În aceeaşi zi, un Boeing 787-900 aparţinând companiei aeriene franceze Air France a fost nevoit să se devieze ruta şi să aterizeze de urgenţă la Iqaliuit, în nordul îndepărtat al Canadei, după ce a fost detectat un miros de ars în cabină.

Transair Senegal Boeing 737-300 (6V-AJE, built 1994) was seriously damaged when it overran the landing runway at Dakar-Intl Airport(GOBD), Senegal. The left wing and engine caught fire but all 73 passengers were able to evacuate alive. There was unspecified number of injuries.… pic.twitter.com/SysgTSL3b8