VIDEO INCIDENT la finala Ligii Campionilor. Un fan a intrat pe teren în căutarea lui Cristiano Ronaldo

Un suporter a intrat pe teren în timpul finalei Ligii Campionilor, meci câştigat de Real Madrid cu scorul de 3-1 în faţa echipei Liverpool, sâmbătă, la Kiev.

Fanul a pătruns pe gazon pe finalul jocului, în minutele de prelungire ale reprizei secunde, în timpul unei faze de atac a madrilenilor. El a încercat să se ajungă la Cristiano Ronaldo, dar a fost oprit.

This fan keeping Ronaldo from scoring his patented stat padding goal after the game is well in hand is a God Damn Hero pic.twitter.com/whREjeyfhK