VIDEO - Întrebat cine a comis atacul terorist, Patrușev a fost tranșant: 'Bineînţeles că Ucraina!'

Patruşev, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, a susţinut că Ucraina este "bineînţeles" în spatele atacului de vineri seară.

Portalul de ştiri NEXTA a publicat o înregistrare video a unui schimb de replici în care un reporter l-a întrebat pe Patruşev, în timp ce acesta din urmă trecea pe lângă el: "ISIS sau Ucraina?" "Bineînţeles că Ucraina", a răspuns Patruşev, potrivit Reuters.

Kievul a negat orice implicare în atac. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a descris marţi pe şeful statului rus Vladimir Putin drept o "fiară bolnavă şi cinică", după ce şeful Kremlinului a acuzat din nou Ucraina că se află într-un fel sau altul în spatele atacului de vineri seară asupra unei săli de concerte din Moscova, în ciuda faptului că atentatul soldat cu aproape 140 de morţi a fost revendicat de gruparea teroristă Stat Islamic (SI) (pe larg, aici).

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a scris pe rețelele de socializare că teroriștii de la „Crocus" trebuie omorâți, dar mult mai important este să fie uciși toți cei implicați.

„Cine a plătit, cine a simpatizat, cine a ajutat". "Toți mă întreabă. Ce-i de făcut? I-au prins. Bravo celor care i-au prins. Trebuie uciși? Trebuie. Și asta se va întâmpla. Dar mult mai important este să fie uciși toți cei implicați. Toți. Cine a plătit, cine a simpatizat, cine a ajutat. Să fie uciși toți", a scris Medvedev, pe Telegram.

Medvedev promitea anterior răzbunare, indiferent de „țara de origine sau statut”.

„Ne vom răzbuna pe fiecare. Iar cei care sunt implicați, indiferent de țara de origine și statut, sunt acum ținta noastră principală și legitimă.

This is what Secretary of the Russian Security Council Patrushev answered to the question of who, in his opinion, is behind the terrorist attack at Crocus. pic.twitter.com/yMUKkdvn1R