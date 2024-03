VIDEO - Carnajul de la Moscova: cei 4 presupuși atacatori au fost arestați preventiv

Decizia a fost luată de un tribunal din capitala rusă. Cei patru bărbaţi sunt acuzaţi de "terorism" şi riscă închisoare pe viaţă.

Cei patru suspecţi se numesc Dalerdjon Mîrzoev, Saidakrami Raceabalizoda, Şamsidin Fariduni şi Muhammadsobir Faizov, potrivit canalului oficial Telegram al instanţelor din Moscova. Bărbaţii identificaţi sunt, potrivit presei ruse, cetăţeni ai fostei republici sovietice Tadjikistan care trăiesc în Rusia.

Trei dintre cei patru au pledat „vinovat” la toate acuzaţiile. Atacul a fost revendicat de Statul Islamic (ISIS).

După ce pe reţelele sociale au circulat înregistrări video neverificate şi brutale cu interogatoriile suspecţilor, imagini din sala de judecată publicate de mass-media ruseşti au arătat că un suspect a fost adus într-un scaun cu rotile şi părea că îi lipseşte un ochi, un altul avea un bandaj în locul urechii drepte, altul avea un ochi vânăt şi o pungă de plastic ruptă în jurul gâtului, iar un al patrulea suspect cu faţa umflată părea dezorientat şi se străduia să îşi ţină ochii deschişi.

În imaginile video publicate de presa rusă şi de canalele Telegram cu legături strânse cu Kremlinul, unul dintre suspecţi a declarat că i s-au oferit bani pentru a comite atacul. "Am împuşcat oameni", a spus suspectul, cu mâinile legate şi ţinut de păr de un anchetator, cu o cizmă neagră sub bărbie. El vorbeşte într-o rusă proastă şi cu accent puternic. Când a fost întrebat de ce, el a spus: "Pentru bani". Bărbatul a spus că i s-a promis o jumătate de milion de ruble (puţin peste 5.000 de dolari).

