Video | Joe Biden, nou moment de 'rătăcire' incredibil: A intrebat, la o întâlnire, de o deputată care a murit în august

Preşedintele american Joe Biden a căutat-o în timpul unui discurs pe deputata din Indiana Jackie Walorski, care a decedat într-un accident rutier în august, părând să fi uitat că femeia a murit, relatează Reuters, potrivit news.ro.

La conferinţa despre foamete, nutriţie şi sănătate, Biden le-a mulţumit organizatorilor, iar apoi a întrebat: “Jackie, eşti aici? Unde este Jackie?”. “Cred că ea urma să fie aici”, a adăugat el.

Republicana Walorski, care a contribuit la înfiinţarea conferinţei şi a fost foarte implicată în lupta împotriva problemelor legate de criza alimentară, a decedat împreună cu doi membri ai stafului său, în august.

După decesul deputatei, Casa Albă a emis un comunicat în care preciza că Biden şi soţia sa Jill sunt şocaţi şi întristaţi de trecerea în nefiinţă a deputatei.

"Jackie are you here? Where's Jackie?"



Rep. Jackie Walorski (R-IN) died in a car accident in August pic.twitter.com/cHc3b7zPmE