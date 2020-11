VIDEO - Klaus Iohannis: Adunările electorale ar putea fi interzise

Președintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Cotroceni, ca in functie de evolutia pandemiei ar putea fi interzise si reuniunile electorale care in prezent sunt permise in limita a 50 de persoane in aer liber si 20 de persoane in spatii inchise.

„Campania electorala se poate desfasura online. Asta am recomandat de cateva saptamani, daca nu de luni bune. Adunarile nu sunt necesare, politicienii activi pot folosi multitudinea de variante media si online pentru a-si transmite mesajele”, a spus seful statului.

„Daca (pandemia) evolueaza intr-un sens nedorit si aceste adunari vor fi interzise”, a mai declarat Klaus Iohannis.