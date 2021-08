VIDEO Lady Gaga şi Tony Bennett vor lansa la 1 octombrie un nou album de jazz intitulat 'Love for Sale'

Artiştii americani Lady Gaga şi Tony Bennett vor lansa la 1 octombrie un nou album de jazz intitulat "Love for Sale", al cărui prim extras, "I Get a Kick Out of You", poate fi deja ascultat în streaming, relatează miercuri EFE.

Albumul va cuprinde versiuni ale cântecelor lui Cole Porter şi va fi o continuare a primei colaborări dintre cei doi artişti, "Cheek to Cheek" din 2014, au anunţat cele două vedete cu prilejul celei de-a 95-a aniversări a lui Tony Bennett, potrivit agerpres.ro.

Gaga şi Bennett susţin marţi şi joi la Radio City Music Hall două concerte care vor da startul turneului de despărţire al "crooner-ului" american, care a fost diagnosticat cu Alzheimer în 2016, dar care a mai putut cânta în pofida avansului acestei boli.

"În ziua în care am lansat 'Cheek To Cheek' în 2014, Bennett m-a sunat şi m-a întrebat dacă vreau să mai înregistrez un alt album alături de el, de data aceasta cu versiuni ale cântecelor lui Cole Porter. Sunt întotdeauna onorată să cânt alături de prietenul meu Tony, a scris Lady Gaga pe Twitter.

Bennett a aflat de boala de care suferă în timp ce înregistra "Love for Sale".

"Face multe lucruri la 94 ani, pe care numeroase persoane care nu suferă de demenţă nu pot să le facă. Tony este un adevărat simbol de speranţă pentru cei care suferă de această maladie cognitiva", a spus Gayatri Devi, neurologul său.

Devi le-a spus rudelor lui Bennett să-l încurajeze să cânte şi să participe la spectacole pentru ca fizicul şi psihicul lui să fie astfel stimulat.

La rândul său, Lady Gaga a încheiat filmările la lungmetrajul "Gucci" unde joacă rolul Patriziei Reggiani, fosta soţie a celebrului creator de modă, un film din distribuţia căruia mai fac parte Al Pacino, Adam Driver, Jeremy Irons şi Jared Leto şi a cărui premieră este prevăzută pentru sfârşitul lunii noiembrie.