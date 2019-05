VIDEO Liviu Dragea, informații BOMBĂ despre propunerea PSD pentru CCR: 'Eu recunosc că am primit mai multe mesaje'

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, marţi, că Gheorghe Stan a fost propunerea partidului său pentru postul de judecător la CCR din partea Camerei Deputaţilor pentru că a fost singurul care a depus o cerere în acest sens la grupul PSD şi este calificat pentru acest post.

Citește și: Rareș Bogdan s-a DEZLĂNȚUIT la adresa lui Claudiu Manda: 'Nu știu ce a condus. Soția lui conduce casa'

"O să vă dau o explicație foarte simplă. A fost singura solicitare primită la grupul PSD. Eu recunosc că am primit mai multe mesaje de la oameni respectabila care mi spuneau să propun alți oameni respectabili sau să susțin alți oameni respectabili.

Am discutat cu colegii mei de la grup, le-am spus să analizeze candidaturile care sunt și să ia o decizie. Astea au fost singurele propuneri. Trebuie să îi întrebați. Eu nu am căi neoficiale, căi neoficiale au securiștii. Nu am transmis nimic, nu aveam de ce. Era o chestie publică putea să participe oricine", a declarat Liviu Dragnea astăzi.