VIDEO | Liviu Dragnea, pentru prima dată într-un studio TV după condamnare: 'La Rahova nu am fost invitat'

Liviu Dragnea, fostul lider PSD, acordă primul interviu într-un studio de televiziune, după condamnarea din 2019. Dragnea acordă interviul fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, dar afirmă că nu aceasta a fost prima variantă, dar alte televiziuni i-au anulat în ultimul moment interviurile planificate.

„Am o senzație destul de ciudată. Sunt aproape doi ani și jumătate de când nu am mai fost într-un studio de televiziune. La Rahova nu am fost invitat. Noi doi avem două variante: fie să ne prefacem că nu ne știm, că acum ne cunoaște, fie să vorbim normal, suntem prieteni de familie.

Și când ai lucrat cu mine, nu mă menajai. M-ai cerat de foarte multe ori, ai avut păreri diferite, ne-am ciondănit. Trebuie să recunosc că ai avut dreptate de multe ori. Alteori nu.

Prin intermediul bunului meu prieten și camarad Codrin Ștefănescu, mulți oameni au întrebat de ce am ales Realitatea. Nu eu am ales. Realitatea m-a ales. Prin alte părți, după ce stabileam emisiuni, cu 2-3 zile înainte mi se spune că nu se mai poate. A fost ultima variantă”, a declarat Dragnea, la Realitatea PLUS.

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare în 27 mai 2019. El a fost eliberat condiționat în 15 iulie 2021. Fostul demnitar a fost găsit vinovat de faptul că a angajat fictiv două reprezentante PSD la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman, în timp ce ele făceau muncă de partid la sediul PSD. De la condamnare și până la eliberare, condamnatul Liviu Dragnea a făcut 781 zile de închisoare. Dragnea are, de asemenea, interdicție de a candida pentru funcții publice sau să aleagă până în 2024.