VIDEO Ludovic Orban a făcut spectacol la Alba-Iulia: 'Am avut o onoare pe care o voi ține minte toată viața mea și o voi duce în mormânt'

Ludovic Orban a fost primit cu ropote de aplauze, la Alba Iulia, în discursul său, care a urmat după cel al lui Florin Cîțu. Orban i-a pus la punct pe criticii săi din PNL, după ce, anterior, Emil Boc spusese că liderul PNL trebuie să plece pentru că liberalii au pierdut alegerile parlamentare din 2020.

Orban a avut replică și pentru cei care i-au cerut demisia și a venit cu două exemple din istoria recentă a PNL. ”Să nu vorbim despre istorie recentă, dacă nu o cunoști.”, le-a transmis președintele liberal colegilor care îl susțin pe Cîțu.

”Se pot spune multe despre mine. Am aflat că nu am benzină, că m-am comportat ca un mascul alfa, ba că semăn cu Liviu Dragnea, ba că am pierdut alegerile. Știți cine mai spune că am pierdut alegerile parlamentare de 3 ori pe zi? PSD!

L-am auzit pe un alt coleg că președintele care a pierdut alegerile trebuie să își dea demisia, că așa s-a întâmplat în PNL dintotdeauna. Nu e așa. Președintele care a dus partidul la guvernare și-a reînnoit mandatul: Mircea Ionescu Quintus și Călin Popescu Tăriceanu. Să nu vorbim despre istorie recentă, dacă nu o cunoști.

Susținătorii lui Cîțu repetă ce spune PSD. PNL este principalul partid de guvernământ, din cele 4 funcții importante din stat deținem 3. Asta e realitatea din PNL.

Mie întotdeauna mi-au plăcut bărbații, mi-au plăcut luptătorii, oamenii curajoși. Mi-au plăcut oamenii care au forță de penetrare, care au curajul să spună nu când trebuie să spună nu și să spună da când trebuie să spună da.

Am avut o onoare pe care o voi ține minte toată viața mea și o voi duce în mormânt. Am avut ocazia să serbăm Centenarul Marii Uniri. Când e vorba de unitate îmi aduc aminte de versurile ”Vin românii, vin la Alba iar”.”, a precizat Ludovic Orban la alegerile pentru șefia PNL Alba.

