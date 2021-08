VIDEO Raluca Turcan răspunde la întrebarea lui Ludovic Orban: De ce i s-a alăturat și de ce l-a părăsit, deși i-a fost vicepremier

Raluca Turcan a lansat vineri un atac la președintele PNL, Ludovic Orban, pe care l-a acuzat că a girat ceea ce s-a întâmplat în PNL Sibiu, unde s-a încercat destabilizarea organizației.

Raluca Turcan, candidat la șefia PNL Sibiu la alegerile care se desfășoară vineri, a declarat că s-a încercat destabilizarea organizației de către anumiți colegi, scrie mediafax.ro.

Citește și: VIDEO Ludovic Orban a făcut-o praf pe Raluca Turcan, în propriul fief: 'A luat decizia să nu rămână în echipa câștigătoare'

„Vor fi colegi care vor avea indecența să facă referiri la mine, să susțină atacuri suburbane, așa cum am văzut în spațiul public, așa cum vedem zilnic la televizor, nu doar împotriva mea, ci împotriva fiecărui ministru din cabinetul Cîțu și împotriva primului-ministru. Fiecare atac de acest gen face rău partidului, jignește organizația și oamenii pe care noi îi reprezentăm. Iar aici la Sibiu, o să vă spun cu mâna pe inimă, s-a încercat destabilizarea acestei organizații și, sub pretextul unei competiții, de fapt au fost niște manevre, dar nu înțeleg pentru ce, pentru că nu servesc partidului”, a spus Raluca Turcan.

Ea susține că nu este în competiție cu Constantin Şovăială, ci cu Ludovic Orban. „Este o competiție a mea cu Ludovic Orban, pentru că, din nefericire, domnule președinte al partidului, ați girat ceea ce se întâmplă astăzi în PNL Sibiu. Și vreau să vă mai fac o mărturisire, pentru că multe lume m-a întrebat: Cum am putut să colaborez cu Ludovic Orban după jignirile pe care mi le-a adus în trecut? Am făcut-o pentru că am considerat că PNL merită acest efort și l-am iertat, am tăcut și am construit alături de o mână de colegi PNL-ul de astăzi. Și am luptat cu Dragnea, am alungat Guvernul Dăncilă, iar apoi am fost umăr la umăr cu Nelu Tătaru în combaterea pandemiei, cu Monica Anisie în perioada extrem de dificilă a închiderii școlilor, cu Marcel Boloș, cu proiectele pentru dezvoltare, cu Lucian Bode, cu proiectele de infrastructură, cu fiecare coleg, inclusiv cu Violeta Alexandru”, a adăugat Raluca Turcan.

Citește și: VIDEO Mesaj interesant al lui Emil Boc, la Sibiu, orașul lui Klaus Iohannis: Va fi Florin Cîțu prezidențiabilul PNL?

„Faptul că acum se încearcă jocuri de culise la Sibiu nu-mi demonstrează decât că e urât ce se întâmplă, chiar și pentru dumneavoastră domnule președinte Ludovic Orban”, a mai spus actualul ministru al Muncii.

Raluca Turcan susține că organizația din Sibiu merita respectul președintelui partidului.

Citește și: Florin Cîţu îi dă peste nas lui Barna: 'Coaliţia merge foarte bine. De asta ne-au votat românii, nu să spunem că nu avem soluţii'

„Vă aflați în organizația care reprezintă politic președintele României, iar așa cum ne respectă liberalii din toattă țara meritam și respectul președintelui de partid. Când este ceață, șacalii au impresia că ei conduc lumea”, a mai afirmat Turcan.

Anterior discursului lui Raluca Turcan, președintele PNL, Ludovic Orban, a spus că i-ar fi plăcut să o susțină pe aceasta la alegeri, dar că Turcan a decis să nu îl mai susțină pe el: „Nu înțeleg de ce”.

Citește și: VIDEO Violeta Alexandru s-a dezlănțuit la PNL Sibiu: 'Cine, Ludovic Orban este bătăușul? Dacă noi nu respectăm între noi, cine să ne respectă?' .