VIDEO - Ludovic Orban i-a tăiat microfonul Dianei Șoșoacă când senatoarea îi recita din Eminescu

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, i-a tăiat microfonul, miercuri, senatoarei Dianei Șoșoacă, la dezbaterile pe marginea revocării lui Renate Weber din funcția de Avocatul Poporului.

Șoșoacă a luat cuvântul, în plenul reunit, după ce Orban anunțase finalizarea dezbaterilor.

„Nu spuneti dvs (cand se termina dezbaterile). Va bateti joc de Avocatul Poporului. Finalizez dupa 3 minute. Incercati sa fiti putin respectuos, dle Orban. In timp ce dvs, in timpul starii de urgenta, umpleati Guvernul cu pahare de whiski si trabucuri, poporul roman era amendat cu 20.000 lei pentru ca isi permitea sa isi cumpere o paine. CCR v-a anulat acele ordine, dvs sunteti cei care ati incalcat Constitutia, Avocatul Poporului a fost singura institutie care a tinut partea poporului roman. Dvs. sunteti cei care ati omorat oameni in spitale, i-ati legat de pat, le-ati dat tratamente inumane. OSCE spune ce spune Avocatul Poporului. Senatul SUA a mentionat ca pandemia este o minciuna”, a zis Șoșoacă.

„Timpul de interventie a expirat”, i-a atras atenția Orban.

„Asta e adevarul, dle Orban”, a replicat Șoșoacă.

„Va rog sa va apropiati de finalul interventiei”, i-a cerut senatoarei liderul Camerei Deputaților.

Șoșoacă a început să recite finalul poeziei Scrisoarea a III-a, moment în care Orban i-a tăiat microfonul. „Ma apropii de final. Acum am sa va rog sa nu mai intrerupeti recitarea din Eminescu, pentru ca vi-o dedic. 'Cum nu vii tu, Țepeș Doamne,....'”, a zis Șoșoacă. După ce i s-a tăiat microfonul, senatorea a continuat să vocifereze, din sală, împotriva lui Orban.

Pasajul pe care a vrut să i-l recite Șoșoacă lui Orban este: „„Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei, / Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei, / Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni, / Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!”.