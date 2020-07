VIDEO Ludovic Orban ia și Curtea de Conturi în vizor: Nu am nimic cu instituțiile, eu am împotriva unor oameni care le fac de râs

Premierul Ludovic Orban a criticat luni, în plenul Camerei Deputaților și activitatea Curții de Conturi, în contextul în care liberalii au vorbit în ședința forului despre „axa răului” PSD- CCR - Avocatului Poporului.

„Sunt convins ca activitatea Curtii de Conturi se va imbunatati radical dupa ce l-ati promovat pe dl Badalau (Niculae Bădălău, fost lider PSD Giurgiu) si sa-si continue activitatea si tata-socru (Ilie Sârbu, socrul lui Victor Ponta, n.red.). Despre Curtea de Conturi va aduc aminte ca ati votat o modificare in urma careia am primit scrisoare de la Comisia Europeana ca riscam suspendarea platii pe toate fondurile europene din cauza incalcarii autonomiei autoritatii de audit si am atacat la CCR legea”, a zis Orban. „Repet, cu Badalau si cu tata-socru lucrurile..eu nu am nimic contra institutiilor publice, eu am impotriva unor oameni care fac de ras institutile respective si care se comporta impotriva Constitutiei si atributiilor legale ale institutiilor si se comporta ca niste membri care raspund in continuare la comenzi politice, asa cum CCR a fortat demiterea lui Kovesi de la DNA”, a declarat Ludovic Orban.

