VIDEO | Luptătorul britanic din Mariupol, care anunțase că se predă rușilor împreună cu unitatea sa, prezentat în cătușe de presa din Rusia

Fotografii și înregistrări video au apărut pe un canal de știri rusesc cu un britanic care a luptat cu forțele ucrainene în Mariupol.

Aiden Aslin, din Nottinghamshire, apare imobilizat cu cătușe, după ce marți a spus familiei sale că unitatea sa se pregătea să se predea forțelor rusești.

Mama sa, Ang Wood, a declarat pentru BBC: „Cred că el este cel din fotografii. Vrem doar ca el să fie tratat conform convențiilor de la Geneva.”

„Sperăm doar că poate va avea loc un fel de schimb de prizonieri. Nu știm ce altceva să facem acum, decât să continuăm să facem presiuni asupra Ministerului de Externe.”

Bunica lui, Pamela Hall, a declarat: „Nu m-am așteptat niciodată la asta, am crezut că dacă se va ajunge la ce e mai rău, Aiden va muri luptând. Evident, nu am vrut asta, am vrut ca războiul să se termine și ca el să se întoarcă acasă la logodnica lui.”

„Cred că toți băieții ar trebui să fie tratați ca prizonieri de război conform convențiilor de la Geneva, apreciez că sunt forțe adverse, dar sunt cu toții ființe umane. Cu toții sperăm și ne rugăm pentru siguranța lui.”

Aslin a trecut ca pușcaș marin în armata ucraineană în 2018 și a apărat Mariupol cu unitatea sa în timpul luptelor grele din ultimele săptămâni. Anterior, Aslin a luptat pentru YPG kurd sirian împotriva ISIS între 2015 și 2017, înainte de a se muta în Ucraina.

„Aiden nu era un mercenar, așa cum spun unele dintre aceste posturi rusești”, a explicat bunica sa.

„El nu a fost niciodată mercenar, iar implicarea sa în forțele ucrainene a venit pentru că a făcut din Ucraina casa sa adoptivă și urma să se căsătorească cu logodnica sa.”

„Este un război nedrept, nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată.”