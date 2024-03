VIDEO – Luptele sângeroase se răspândesc în Europa: după Belgia, acum bătăile de stradă între turci și kurzi se dau și în Germania sau Franța

Susținătorii organizației PKK au atacat angajații aeroportului francez Charles de Gaulle din Paris, în timp ce contestau extrădarea unui bărbat acuzat de terorism, Firaz Korkmaz, în Turcia. Un grup de aproximativ 20 de persoane a atacat echipa Unității Naționale de Repatriere care îl lua pe Korkmaz. Trei muncitori ai aeroportului au fost raniti în conflict. În cele din urmă Korkmaz a fost trimis în Turcia. În cele din urmă incidentul a fost pus sub control de soldații francezi.

Supporters of terrorist organization PKK attacked employees of France's Charles de Gaulle Airport in Paris as they challenged the extradition of PKK terrorist Firaz Korkmaz to Türkiye.



A group of about 20 people attacked the National Repatriation Unit team that took Korkmaz… pic.twitter.com/tqw4AQBDzu