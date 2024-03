Scene demne de război civil la Bruxelles: kurzii și turcii se luptă pe stradă în capitala Belgiei / Poliția intervine cu gaze lacrimogene

Peste 200 de oameni s-au adunat în Place du Luxembourg la prânz, ca răspuns la revoltele care au izbucnit duminică în Heusden-Zolder și Houthalen-Helchteren, în estul Belgiei. Revoltele, care au urmat ciocnirilor violente dintre grupurile turce și kurde, au făcut cel puțin șase persoane rănite, a informat presa locală, relatează Politico.

La manifestația de luni de la Bruxelles, tensiunile dintre protestatari și poliție au escaladat după ora 13.00, a informat presa locală. Poliția ar fi folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, înainte de a evacua piața; cinci persoane au fost arestate.

Duminică seara, în timp ce reprezentanții comunității kurde siriene sărbătoreau festivalul Nowruz, care marchează Anul Nou iranian și persan, au izbucnit certuri cu cei din comunitatea turcă.

De atunci, poliția a spus că va spori supravegherea în școli și moschei din regiune.

Congresul Societăților Democratice Kurde Europene a condamnat ceea ce au descris drept un „atac fascist” organizat de „însuși statul turc” și a criticat poliția și Guvernul belgian pentru că sunt „spectatori”.

Între timp, mișcarea kurdă pentru libertate a descris ciocnirile de duminică drept „violență organizată” de către organizația ultra-naționalistă turcă Grey Wolves împotriva comunității kurde, scrie agenția de știri Belga.

Pe de altă parte, reprezentanții comunității turce au spus că kurzii arborează steaguri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), pe care Ankara îl consideră o organizație teroristă și care a fost văzută ca o provocare.

Gruparea separatistă kurdă PKK a avut numeroase conflicte stradale cu forțele guvernamentale din Turcia din anii 1980, pe fondul solicitărilor pentru un stat kurd independent. Ankara a lansat dese atacuri împotriva militanților kurzi din Siria și Irak.

⚠️ Hier après-midi en Belgique les Loups Gris, groupe ouvertement fasciste et suprémaciste turque, ont attaqué une famille kurde et ont tenté d’incendier leur maison avec les enfants à l’intérieur.



Partout l’extrême-droite monte et ses milices attaquent. Stoppons-les ! pic.twitter.com/BrMOZCsvlF