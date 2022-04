Video| Mihajlovici, mesaj emoționant pentru jucătorii săi, transmis din spital: 'Voi lupta pentru voi şi sunt sigur că voi veţi lupta pentru mine!'

Înainte meciului cu AC Milan, clubul Bologna a publicat mesajul video pe care antrenorul Sinisa Mihajlovici l-a transmis echipei sale de la spitalul în care urmează un tratament pentru leucemie, conform news.ro.

"Voi lupta pentru voi şi sunt sigur că voi veţi lupta pentru mine", le-a spus el jucătotilor săi.

Tehnicianul se luptă cu leucemia din vara anului 2019. El şi-a revenit în urma chimioterapiei şi a unui transplant de măduvă osoasă, dar boala s-a reactivat, aşa că s-a întors la spitalul Sant’Orsola pentru tratament.

La fel ca în 2019, Mihajlovici a păstrat legătura cu jucătorii şi staff-ul săi prin video, iar Bologna a lansat primul lui apel către echipă.

"Nu voi fi acolo fizic, dar psihic voi fi mereu cu voi. Camera este amenajată pentru toate meciurile, sunt în contact permanent cu staff-ul. Din păcate, am mai făcut asta acum câţiva ani, dar sunt sigur că în camera mea de spital voi lupta pentru voi, aşa cum sunt sigur că voi veţi lupta pentru mine. Am învins această boală o dată înainte, aşa că o putem face din nou, nu am nicio îndoială. Viaţa nu se trăieşte în absenţa problemelor, ci în ciuda problemelor. Viaţa nu este o linie dreaptă, există curbe, suişuri şi coborâşuri, chiar şi gropi neaşteptate în care cazi, dar trebuie să te ridici şi să reiei călătoria. În momentele dificile, vezi curajul şi reacţia bărbaţilor. Există două căi pe care le poţi urma, una este distructivă, să te plângi şi să-ţi pierzi credinţa. Cealaltă este constructivă, caută partea pozitivă a lucrurilor. Agăţaţi-vă de asta! Locuiesc într-o cameră de aproximativ trei metri pătraţi. Este o situaţie temporară, voi învinge această boală, am încredere în medici, aşa că vreau entuziasm şi nu feţe îngrijorate. Ştiu că voi câştiga. Împreună trebuie să fim uniţi, dacă aveţi nevoie de ceva, vă stau la dispoziţie. Ştiu că situaţia noastră este dificilă cu rezultatele, dar nu şi cu performanţele. A merge la Milano nu este cea mai uşoară călătorie, sunt şi 60.000 de fani în tribune, dar nici pentru ei nu va fi uşor", le-a transmis antrenorul elevilor săi, potrivit football-italia.net.

Meciul AC Milan-Bologna va avea loc, luni, de la ora 21.45, în etapa a XXXI-a a Serie A. Oaspeţii merg pe terenul liderului (66 de puncte) de pe locul 13 al clasamentului, cu 33 de puncte, fără a fi în pericol de retrogradare, dar fără victorie de patru etape.