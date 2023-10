Video | Momentul în care armata israeliană elimină teroriștii infiltrați din Liban

IDF publică imagini ale loviturii cu drone asupra teroriștilor infiltrați la graniță cu Liban.

Forțele de Apărare ale Israelului publică imagini care arată o lovitură cu dronă împotriva unei celule teroriste care a încercat să se infiltreze în Israel din Liban în această dimineață.

Trei teroriști au fost uciși în apropiere de orașul nordic Margaliot, potrivit armatei.

IDF publishes footage showing the drone strike against the terrorist cell that attempted to infiltrate into Israel from Lebanon this morning. pic.twitter.com/YtBBqIK6z5