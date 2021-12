VIDEO - Nicolae Ciucă, despre remaniere: Nu trebuie să pornim cu amenințări, mă aștept ca miniștrii să fie performanți

Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi, la TVR 1, că se așteaptă ca toți miniștrii să fie performanți, că până acum atmosfera din coaliția de guvernare a fost foarte bună și legat de evaluarea miniștrilor nu trebuie pornit cu amenințări.

„Cand au fost negocieri si dezbateri intre partide sa putem forma coalitia a fost o intelegere ca atunci cand cineva nu performeaza...Sincer nu ma astept sa avem ministri care nu performeaza. In aceasta o luna si jumatate (de la instalarea noului Guvern) am reusit sa performam si sa ne atingem obiectivele pe care ni l-am propus. Avem standarde de performanta in programul de guvernare si in baza evaluarilor pe care le facem, analiza (activitatii ministrilor) va fi transparenta, deschisa. Nu cred ca trebuie sa pornim de la a ameninta pe cineva. Avem o experienta, varsta, intelepciune profesionala si cand am asumat functia cred ca fiecare am inteles ca este vorba despre o responsabilitate”, a zis premierul, legat de o eventuala remaniere a ministrilor care nu își ating țintele.

Chestionat cum a functionat coalitia, el a răspuns: „Foarte bine. Pana acumm in ce priveste Executivul, chiar nu am avut niciun fel de probleme”.