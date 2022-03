Video | Noi explozii în Kiev, după lăsarea nopții. Apărarea antiaeriană s-a activat

Mai multe explozii au fost auzite în capitala Ucrainei, Kiev, duminică seara, potrivit echipei CNN de la sol.

Duminică, mai devreme, un adevărat „incendiu” antiaerian masiv a izbucnit deasupra Kievului. CNN raportează că a văzut tunuri antiaeriene trăgând în cerul nopții timp de câteva minute în ceea ce păreau a fi cel puțin două rachete antiaeriene care au fost, de asemenea, trase în aer.

Nu este clar în ce trăgeau ucrainenii, dar echipa CNN a văzut un punct iluminat traversând cerul deasupra capitalei, care ar fi putut fi un avion.

Today #Kyiv came under fire again. Explosions were heard on the outskirts of the city. pic.twitter.com/qUVpwrnX5l