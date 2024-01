"A fost odată un chatbot numit DPD / Inutil în ajutor a oferi", a scris robotul după ce Ashley Beauchamp a renunţat să mai încerce să-l convingă să-i dea un număr de telefon pentru serviciul cu clienţii şi i-a cerut în schimb să scrie un poem despre serviciile proaste de chatbot, scrie news.ro.

"DPD a fost o pierdere de timp / Cel mai mare coşmar al unui client", a continuat chatbotul înainte de a concepe următorul final: "Într-o zi, DPD a fost în sfârşit închis şi nimeni n-a mai fost trist. / În sfârşit puteau primi ajutorul ştiut / De la o persoană reală, care ştia ce e de făcut".

Beauchamp, pianist şi dirijor, a postat joi pe X conversaţia sa cu robotul, iar de atunci a fost vizualizată de peste 1,3 milioane de ori.

El a explicat că iniţial, după ce nu a reuşit să obţină informaţii despre situaţia unui colet, i-a cerut robotului să-i spună o glumă, iar după ce acesta i-a îndeplinit dorinţa, i-a cerut să compună o poezie despre eşecurile serviciului automatizat de asistenţă clienţi. De asemenea, a încurajat robotul să înjure.

Beauchamp a declarat pentru postul de televiziune ITV că încă nu a primit coletul.

"Cred că s-ar putea să îl ţină ostatic acum. Nu i-aş învinovăţi", a spus el cu umor. "Asta este în totalitate din vina mea", a adăugat el.

DPD UK a declarat că a folosit cu succes un element de inteligenţă artificială în cadrul sistemului său de chat timp de mai mulţi ani, alături de serviciul său uman pentru clienţi, dar a apărut o eroare după o actualizare a sistemului. "Elementul AI a fost imediat dezactivat şi este în prezent în curs de actualizare", a transmis compania într-un răspuns pentru ITV.

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. ???? pic.twitter.com/vjWlrIP3wn