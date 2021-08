VIDEO O mașină s-a răsturnat pe DN17, în Bistrița-Năsăud: Patru persoane sunt rănite, dintre care una a rămas încarcerată

O mașină s-a răsturnat sâmbătă dimineața pe DN17 în județul Bistrița-Năsăud. Patru persoane sunt rănite, iar una dintre acestea a rămas încarcerată. Toate victimele sunt din județul Botoșani, potrivit mediafax.ro.

Accidentul s-a produs pe Drumul Național 17 între localitățile Podirei și Șieu Măgheruș. Potrivit primelor informații, o mașină care era condusă de un bărbat din Dorohoi s-a răsturnat lângă șosea.

Șoferul și trei pasageri, două femei de 64 de ani și 38 de ani și un bărbat de 46 de ani, toți din orașul Flămânzi, județul Botoșani, au fost răniți. Una dintre victime a rămas încarcerată.

Echipajul de descarcerare a extras victima blocată, un bărbat care era în stop cardiorespirator. A fost aplicat protocolul de resuscitare și după aproximativ 30 de minute, organismul bărbatului a răspuns manevrelor aplicate. Barbatul a fost intubat și transportat cu semne vitale la UPU SMURD Bistrița pentru continuarea îngrijirilor și investigațiilor medicale.

Celelalte trei persoane au ieșit singure din mașină și au fost luate de echipajele medicale sosite la fața locului. Este vorba despre o femeie in vârstă de 38 de ani care are un traumatism toracic abdominal, un bărbat în vârstă de 46 de ani cu traumatism cranian și o femeie in vârstă de 64 de ani rănită la șold.

În misiune se află echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, două echipaje de prim ajutor SMURD, două echipaje de pompieri cu autospeciale de descarcerare și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița - Năsăud.