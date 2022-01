VIDEO - O parte din aeroportul Istanbul s-a prăbușit

O parte din aeroportul Istanbul s-a prăbușit, luni, din cauza stratului gros de zăpadă depus în urma ninsorilor. Momentan nu se știe dacă sunt victime.

Autorităţile turce au suspendat toate zborurile pe Aeroportul din Istanbul timp de o oră, luni, din cauza ninsorilor abundente care au afectat oraşul.

VIDEO — Roof of cargo terminal under construction at Istanbul Airport collapses due to inclement weather, snowstormhttps://t.co/7NsCpHePIE pic.twitter.com/5JfwY9nubw