VIDEO | OMS avertizează asupra unui posibil 'accident nuclear sau chimic' în Ucraina: 'Ar putea avea consecințe catastrofale'

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) este îngrijorată de siguranța instalațiilor chimice și nucleare din Ucraina, în contextul războiului cu Rusia.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat miercuri la un briefing la Geneva, cerând „tuturor părților” să minimizeze „riscul unui accident nuclear sau chimic”.

„Suntem îngrijorați de fiabilitatea și siguranța funcționării instalațiilor nucleare și chimice”, a spus directorul general. „Colaborăm cu AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică) și continuăm să îndemnăm toate părțile să minimizeze riscul a unui accident nuclear sau chimic, care ar putea avea consecințe catastrofale pentru sănătatea oamenilor”.

„Continuăm să solicităm Federației Ruse să oprească războiul”, a conchis Tedros.

