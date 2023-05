VIDEO - 'OZN' filmat deasupra Ungariei

Această reacţie întârziată nu este deloc surprinzătoare, odată ce autorul înregostrării, Andras Horvath, era convins că n-a filmat nimic anormal

Acest obiect cilindric filmat cu drona, care nu poate fi confundat deloc cu vreo pasăre sau vreun avion, traversează cerul cu mare viteză şi dispare în nori.

Această secvenţă a fost filmată la Csobánka, un sat pitoresc înconjurat de munţi, în comitatul Pest, în nordul Ungariei.

În imaginile mărite apare un obiect aparent metalic, fără aripi.

El ar putea corespunde descrierii de către autorităţile americane şi canadiene a unei aeronave de formă cilindrică doborâte lîn Yukon, la frontiera Alaskăi.

Să fie, oare, un ”balon spion” sau nu?

Viteza şi traiectoria obiectului nu pledează deloc în favoarea acestei ipoteze.

Cu toate acestea, imaginile nu sunt suficient de clare pentru ca să se privilegieze o terorie sau alta.

Să fie, oare, vorba despre altă dronă?

Aşa cum se întâmplă adesea în acest domeniu, nicio teză nu poate fi exclusă şi, la fel, niciuna nu se impune.

