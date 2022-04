Video | Premierul Ciucă anunță OUG pentru radarul mărfurilor: Se reduce birocrația și riscul fiscal

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, vineri, în deschiderea şedinţei de Guvern, că va fi reglementat prin OUG radarul mărfurilor, care va intra în funcţiune, iar în felul acesta, mediul de afaceri va beneficia în sensul în care se reduce partea birocratică a activităţilor.

Premierul a anunţat că în şedinţa Executivului va fi reglementat, prin OUG, modul în care se implementează măsura care face parte din pachetul asumat la nivelul Guvernului pentru modernizarea şi digitalizarea relaţiei dintre statul român şi mediul de afaceri.

„Astfel, radarul mărfurilor va intra în funcţiune reglementat şi în felul acesta considerăm că mediul de afaceri va beneficia în sensul în care reducem partea birocratică a activităţilor şi totodată la nivelul statului vom avea un mijloc de monitorizare şi reducere a tot ceea ce poate să însemne transportul de mărfuri cu risc ridicat fiscal”, a spus şeful Executivului.

Premierul a mai spus că „prin acest mod vor reuşi să aducem bani în plus la bugetul de stat, bani care sunt foarte necesari pentru tot ceea ce poate să însemne măsurile pe care dorim să le implementăm, în domeniul economico-social”.

Şeful Executivului a mai anunţat că luni, aşa cum s-au angajat în coaliţie, vor putea să vină cu pachetul de măsuri economico-sociale sprijin pentru România, astfel încât statul „să poată sprijini mediul de afaceri, locurile de muncă, cetăţenii vulnerabili şi să diminueze impactul efectelor crizei generate de creşterea preţurilor la energie, la gaze naturale precum şi impactul războiului din Ucraina”.

