VIDEO Primul gol de la Euro 2020 e un autogol: Un turc și-a învins propriul portar

Primul gol marcat la EURO 2020 a fost autogolul înscris de turcul Merih Demiral, la centrarea lui Domenico Berardi, iar echipa de fotbal a Italiei conduce formaţia Turciei cu 1-0, vineri seara, pe Stadio Olimpico din Roma, din min. 53 al meciului inaugural al turneului final.

First of its kind



An own goal by Turkey’s Mehri Demiral puts Italy on top!



This is the first time in #euro2020 history that the opening goal has been an OG pic.twitter.com/UZ2DAYGiVT