VIDEO Primul trailer la 'Foundation', noul serial SF al platformei Apple TV+, prezentat în premieră

Mult aşteptata adaptare pentru micile ecrane a trilogiei "Foundation" (Fundaţia) scrisă de Isaac Asimov are deja trailer şi dată de lansare: Apple TV+ va prezenta pe 24 septembrie primele două episoade ale acestei saga care relatează peripeţiile unui grup de exilaţi ce descoperă că singurul mod de a salva Imperiul Galactic de la distrugere este să-l sfideze, relatează EFE.

"Noul trailer dezvăluie în formă minuţioasă această adaptare fără precedent şi invită publicul din întreaga galaxie să se îmbarce în această aventură trepidantă şi plină de emoţie", notează platforma într-un comunicat difuzat joi, potrivit agerpres.ro.

Supervizată de vizionarul 'showrunner' şi producător executiv David S. Goyer ("Batman Begins", "Man of Steel"), primul sezon al "Foundation" va fi lansat de Apple TV+ la 24 septembrie cu prezentarea a primelor două episoade, urmate de câte un nou episod în fiecare săptămână, până când se vor termina cele zece care alcătuiesc acest prim sezon.

Producţia Apple+ se va inspira doar din trilogia de bază (din cele şapte volume ale seriei) şi a fost descrisă drept "o saga epică, despre un grup de exilaţi care descoperă că unicul mod de a salva Imperiul Galactic de la distrugere este refuzul clar de a i se supune".

Rolul principal, cel al lui Hari Seldon (matematicianul de geniu care elaborează o formă de predicţie ştiinţifică a viitorului), i-a revenit lui Jared Harris, în vreme ce Lee Pace îl va interpreta pe Brother Day, conducătorul Imperiului. Distribuţia serialului este completată de doi tineri actori, Lou Llobell şi Leah Harvey, alături de Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton şi Alfred Enoch

Rupert Sanders, regizorul filmelor "Ghost in the Shell" şi "Snow White and the Huntsman", va regiza primul episod al serialului.

Cineastul face astfel pasul spre televiziune cu un serial adaptat perfect preferinţelor sale, având în vedere că el s-a declarat un mare fan, atât al genului SF cât şi al lui Isaac Asimov.